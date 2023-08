O PT de Americana se reuniu este domingo

para traçar os rumos do partido no processo eleitoral do ano que vem e buscar fortalecer a defesa do governo Lula em seu terceiro mandato.

A legenda hoje é comandada pelo ambientalista Eduardo Coienca, que puxou a reunião e fez um relato do que foi discutido e tirado do encontro.

Avaliamos os mandatos dos Deputados e da bancada da Câmara de vereadores e como estes parlamentares podem ajudar na organização do Partido e na implementação das políticas públicas formuladas e sempre com um viés fortemente voltado para o social, os que mais precisam! Leia + sobre política regional Vamos organizar os comitês populares de luta nas diversas comunidades da cidade .

Ajudar Americana a buscar recursos do PAC (drenagem das três pistas)e na construção de projetos habitacionais , uma carência do município

Este debate faz parte de um ciclo de três Plenárias onde ao final definiremos o caminho do Partido para as eleições municipais do ano que vem !

