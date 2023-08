Como Usar seu Cartão de Crédito a seu Favor

Desde o seu surgimento e implementação, o cartão de crédito é

um meio de de pagamento prático e cômodo para seus usuários. Contudo, diante da facilidade, esbarramos diversas vezes com a falta de controle dos gastos mês a mês.

Segundo o último balanço do setor, disponibilizado pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) em setembro/22 a inadimplência da pessoa física no Brasil alcançou 5,7%, enquanto a inadimplência do cartão foi para 7,3% – um dos principais motivos fornecidos para essa foi alta no período é a inflação, que corrói o poder de compra do trabalhador. Em adição, brasileiros fazem, em média, 110 milhões de pagamentos com cartões por dia, sendo que os pagamentos por aproximação ganham cada vez mais espaço entre os brasileiros e representam 37,7% das compras presenciais.

Para evitarmos alguns riscos, como o atraso no pagamento de uma fatura, abaixo estão algumas sugestões para você usar o seu cartão de crédito à seu favor.

Fique atento à quantidade de cartões

Por ser um produto comercializado entre instituições financeiras de mais fácil acesso, a quantidade de cartões disponibilizada para um mesmo cliente pode ser grande. Se você não possui um controle financeiro mais rigoroso é possível esbarrar-se com dificuldades no pagamento da fatura de alguns deles. Por esse motivo, tente centralizar os seus gastos em um ou dois cartões de crédito.

Reveja seus gastos periodicamente

O ideal para uma vida financeira saudável é realizar uma análise sobre seus próprios gastos e aprimorar-se no processo de avaliação de compra: “você realmente precisa gastar nisso?”.

Para tal, aconselha-se utilizar uma planilha, um aplicativo ou até mesmo um caderno que você consiga elencar suas compras e nomeá-las. Isso vai te ajudar no consumo demasiado.

Estabeleça um limite pessoal

No dia a dia, é de suma importância não confundir o limite do seu cartão de crédito com o seu limite pessoal: são coisas diferentes.

O que é disponibilizado à você como forma de limite é a combinação dos fatores de ‘renda’ e ‘adimplência de pagamento’, portanto, ele pode ser realmente maior que a sua renda mensal. Com base nisso, a definição do seu limite pessoal e o quanto você pode gastar é dada por você mesmo.

Aproveite os benefícios que são fornecidos

A maior parte dos cartões de crédito oferece uma série de vantagens aos usuários, como por exemplo Cash Back, Programa de Milhas, Isenção de Anuidade, Clubes Exclusivos de Compras, Descontos em certas lojas, etc. Para conhecê-los, converse com seu gerente ou assessor.

Saiba o melhor dia para compras

Para quem ainda não está acostumado, o melhor dia para comprar com o cartão de crédito é, normalmente, entre cinco e dez dias antes do vencimento da fatura – ou seja, a data de fechamento da fatura.

Por exemplo, se a sua fatura vence no dia 01, muito provavelmente entre os dias 21 e 22 sua fatura fecha e o que você comprar depois desse período, fica para a outra fatura – ganhando até 40 dias para pagar aquela compra.

Cuidado com os encargos

As tarifas cobradas pelo cartão para os casos de saque de dinheiro, compras internacionais ou até mesmo os juros pelo atraso de pagamento da fatura são os principais vilões dessa história.

O mais importante é você conhecer esses números e procurar manter seu pagamento em dia e, somente em questões emergenciais ou de maior sufoco, recorrer à essas opções.

Mesmo diante dessas orientações, o grande segredo para usar seu cartão a seu favor é ter bom senso e evitar atitudes irresponsáveis e imediatistas – já é um ótimo caminho para a transformação da sua vida financeira.

Harion Camargo, CFP®

Técnico em Gestão Logística. Bacharel em Comércio Internacional e pós graduado em Engenharia Financeira (FIA-SP). Possui curso intensivo em Business Supplementary pela Kaplan (Canadá) e estudou Economia Aplicada no MBA pela Fipe-SP. Mestrando em Administração com linha de pesquisa em finanças pelo Mackenzie.

Atuou em cinco diferentes áreas no Banco Bradesco, finalizando suas atividades na Mesa de Trading FX. Posteriormente, no Itaú Unibanco, assumiu uma carteira de clientes expatriados, na área de Investment Advisory, onde atuava diretamente no Asset Allocation dos clientes estrangeiros.

Foi responsável pela área comercial na gestora Valora Investimentos, e teve uma passagem como sócio de Institutional Sales na Quasar Asset Management em 2021. Foi Associado na área de DCM da Integral Investimentos e atualmente toca Originação e Distribuição no mercado de capitais do Banco Mercantil.

Possui as certificações: CFP, CFA Investment Foundations, Cambridge, CEA, CPA-20, CPA-10, PQO, FBB-100 e CA-300.

Ministra diversas palestras em universidades sobre temas ligados a finanças pessoais e mercado financeiro.

