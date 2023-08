Roubou bike, deu pinote, mas perdeu pra PM

Um ladrão que roubou a bike, deu pinote mas ainda assim

foi detido pela PM. O caso aconteceu na madrugada da sexta-feira em Americana. A vítima passou os dados do ladrão para os policiais que logo deram ‘start’ na busca pela região do bairro Terramerica.

Os policiais receberam informação via rádio de um roubo de bicicleta na rua Amábile Fornaro Pavan. A vítima foi atendida e passou detalhes da bike e do perfil do ladrão.

A equipe foi fazer patrulhamento nos arredores do bairro e logo enxergou um suspeito com uma bicicleta que ‘batia’ com os dados passados pelo proprietário. O homem foi parado e detido. Todos foram para a delegacia.

O ladrão ficou preso e a bike foi devolvida ao proprietário. Foi feita ocorrência de flagrante de furto.

