Quadra poliesportiva do Jaguari ganha melhorias em Americana

Leia + sobre esportes

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, está realizando melhorias na quadra poliesportiva do bairro Jaguari. As intervenções têm como objetivo garantir mais conforto, segurança e qualidade aos frequentadores do espaço e às atividades esportivas e de lazer oferecidas à população.

Nesta quarta-feira (15), as equipes executaram serviços de manutenção da pintura do piso da quadra, das ferragens, dos alambrados e das traves, além da instalação de novas redes.

“O nosso objetivo é manter os equipamentos esportivos de Americana em boas condições de uso para a população. A região do Jaguari tem uma comunidade esportiva muito ativa, e essas melhorias vão proporcionar mais segurança e conforto, além de prolongar a vida útil da estrutura”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP