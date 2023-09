Casos de queda de energia fizeram com que os vereadores encerrasem antes

a sessão em Santa Bárbara d’Oeste. Os eventos teriam ocorridos fora do prédio e fizeram com que fosse decidido pelo encerramento antes de todo o rito.

Os vereadores barbarenses aprovaram dois projetos de lei e cinco moções durante a 33ª Reunião Ordinária do ano, promovida, na tarde desta terça-feira (12), no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal.

As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

Inicialmente, foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 16/2023, de autoria do vereador Eliel Miranda, que proíbe a concessão de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade ou crime de corrupção. A votação dessa proposta foi seguida pela aprovação, também por unanimidade, de emenda supressiva de autoria do vereador Celso Ávila, a qual suprime o artigo 3º do referido projeto.

Na sequência, de autoria dos vereadores Esther Moraes e Kifú, foi aprovado, com 18 voto favoráveis, o Projeto de Lei nº 233/2023, que institui a política municipal “Vini Jr.” de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas de Santa Bárbara d’Oeste.

Leia + sobre política regional

Ainda nesta sessão, foram aprovadas as moções de número 454, 469, 470, 504 e 505/2023.

APLAUSOS – A vereadora Kátia Ferrari do SOS Animais homenageou a ONG Animais têm Voz pelos 12 anos de fundação com a entrega da Moção de Aplauso nº 400/2023 à sr.ª Lúcia Paschinelli, uma de suas fundadoras.

Também foi homenageada nesta tarde a banda Sapos da Noite, que recebeu a Moção de Aplauso nº 470/2023 do vereador Celso Ávila por participar pela primeira vez do Rock Fest 2023.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP