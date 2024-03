Quer aprender a jogar tênis? Confira dicas de como começar a prática

Um jogo de atenção e paciência, o tênis vem ganhando cada vez mais notoriedade graças a nomes como o da Bia Haddad que vêm contribuindo para a popularização do esporte e atraindo mais os olhares dos interessados pela modalidade. Dominar as técnicas básicas e entender a etiqueta na partida são fundamentais para progredir e desfrutar da experiência. Felipe Souza e Patrick Galdino, sócios da Fast Tennis, uma rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora com o método Fun&Flex, em que a forma de aprender a jogar tênis se divertindo e com flexibilidade de horários fazem parte de sua proposta de valor, e se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência única e divertida, listaram algumas das principais características do esporte.

Sistema de pontuação e o tempo de cada partida

O jogo é dividido em pontos, games, sets e partidas: Os pontos são contados em sequência: 15, 30, 40 e jogo. Se ambos os jogadores têm 40 pontos, é chamado de “iguais” ou “40 iguais”. O jogador que vence dois pontos seguidos após o 40-iguais vence o game. “Um game é vencido pelo jogador que ganha pelo menos quatro pontos e tem uma vantagem de pelo menos dois pontos sobre o adversário. Um set é ganho pelo jogador que conquista pelo menos seis games e tem uma vantagem de pelo menos dois games sobre o adversário. A disputa é ganha pelo jogador que vence o número designado de sets, geralmente melhor de três . Uma partida entre competidores intermediários pode durar em média 1h30. Já para atletas profissionais pode durar em média 2h30 pois haverá um volume maior de troca de bolas”, explica Felipe Souza.

Atenção às regras de etiqueta

Essas regras são fundamentais para manter o jogo justo, respeitoso e agradável para todos os envolvidos. “A gentileza e o respeito fazem do tênis um jogo elegante e justo. Por isso, é necessário silêncio durante os pontos; respeitar as marcações do adversário, limpar a quadra, recolhendo bolas e outros itens pessoais, cumprimentar o adversário antes e depois de uma partida e ficar atento à pontuação para não gerar desgaste com o oponente ”, destaca Patrick.

Aulas ou programas de treinamento recomendados para iniciantes

Para quem está começando recomenda-se a iniciação das aulas básicas focadas nos primeiros fundamentos do tênis, incluindo técnicas de golpe, movimentação na quadra, regras e estratégias básicas. “Participar de aulas em grupo pode ser uma ótima maneira de começar, pois pode-se socializar enquanto aprende.O grupo proporciona uma atmosfera divertida e encorajadora, além de oferecer a oportunidade de praticar com diferentes parceiros”, ressalta Patrick.

Práticas além das quadras que podem ajudar

Fora dos treinos também é possível continuar o desenvolvimento do esporte. “Ser regular com treinos pelo menos duas vezes por semana é fundamental para o aprendizado da modalidade . Durante as aulas, além de fundamentos, o jogador pode aprender táticas e estratégias para utilizar durante as partidas. Outra dica é assistir jogos profissionais na TV onde é possível observar a movimentação e volume de troca de bolas dos profissionais. E, por fim, uma maneira de praticar e se desenvolver é o “Paredão” que consiste nas trocas de bolas com uma parede para treinar as posturas e o controle de intensidade e força”, completa o sócio.

Sobre a Fast Tennis

A Fast Tennis é uma rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora e se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência única e divertida. Com foco na experiência do cliente e uma abordagem personalizada para todas as idades, a empresa oferece aulas dinâmicas e flexíveis, promovendo saúde, diversão, inclusão e um estilo de vida saudável.