Quina de São João paga R$ 210 milhões

A estimativa do prêmio principal da Quina de São João aumentou para R$ 210 milhões.

Os apostadores têm até as 18h deste sábado (24) para realizar suas apostas. O sorteio do concurso 6.172 acontece no dia 24 de junho, às 20h (horário de Brasília) e será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da CAIXA no YouTube.

Desde 12 de junho, todas as apostas registradas na Quina estão concorrendo ao sorteio especial. A aposta simples da modalidade custa R$ 2,50. Para jogar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no app Loterias CAIXA e no portal Loterias CAIXA. No portal Loterias CAIXA, é possível adquirir combos do concurso especial com apostas para outros sorteios ou ainda um exclusivo com 15 apostas para o concurso que correrá no próximo dia 24.

Não acumula:

Como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, a Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio do concurso 6.172 será dividido entre os acertadores da quadra, e assim sucessivamente.

Caso apenas um ganhador leve os R$ 210 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 1,5 milhão de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 44 mansões no valor de R$ 5 milhões cada.

Bolão CAIXA :

Para aumentar as chances de ganhar na Quina de São João, basta os apostadores formarem um grupo, escolherem os números, marcarem a quantidade de cotas e, então, realizar a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, o que permite resgatar cada parte do prêmio individualmente.

Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 12,50 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

