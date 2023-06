Sucesso no TikTok e Instagram, Mc Livinho lança Novidade na Área

Uma produção musical e visual diferente de tudo o que você já viu e ouviu. Essa é a definição do novo lançamento de Henrique Ventura, “Way To Heaven”, segunda música do projeto de parceria com Ivan Miyazato e a Virgin Music, visando um público global. Assim como “I Don’t Need You”, que ganhou fãs por todo o mundo, chega hoje às plataformas digitais “Way To Heaven”. Mais uma vez, a composição em inglês e a produção são assinadas pelo artista. O clipe, gravado em Goiânia, teve a estética inspirada na série Stranger Things, da Netflix, que se passa nos anos 80. Luzes, figurino e toda a identidade visual foi inspirada nessa época. A canção não fica de fora, misturando elementos de pop atual e da disco music dos anos 80, utilizando bateria eletrônica, sintetizadores e cordas para trazerem energia e coloração características para a música. “Way To Heaven”, que na tradução significa “Um Caminho pro Céu”, fala sobre a busca da humanidade para encontrar esse trajeto. “É uma conversa de você com você mesmo que, ao invés de buscar fora, busca dentro de si essa direção”, revela Henrique.