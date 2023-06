Canjica é prato típico preferido da Festa Junina

Canjica em alta com Festa Junina

Chegou a época preferida de muitos apreciadores de comidas e bebidas típicas: as festas juninas. Esse período é recheado de quermesses e receitas que caem no gosto de todos. Com o intuito de descobrir as preferências dos consumidores, a Ecglobal, empresa do ecossistema Haus do Grupo Stefanini, focada em marketing de comunidade, divulga dados sobre as preferências de consumo.

Dentre as 600 pessoas entrevistadas na rede da empresa, 23% elegeram a canjica como seu prato favorito, seguido pela pamonha, com 15%, e o milho, com 13%. Em relação aos licores, 61% optam pelo cremoso em vez do tradicional. A pesquisa abrange pessoas a partir de 18 anos, de todas as regiões do Brasil e de diferentes classes sociais.

Durante as quermesses, as brincadeiras preferidas são a pescaria, o correio elegante, o cabo de guerra e a corrida do saco.

Sobre a Ecglobal

A Ecglobal é uma empresa brasileira que integra o Ecossistema Haus do Grupo Stefanini, com operações no exterior – países da América Latina e Estados Unidos -, e oferece uma plataforma colaborativa, com tecnologia própria, para criar comunidades e redes sociais que ajudem marcas e consumidores no engajamento, colaboração e cocriação de melhores produtos e experiências, a partir dos dados proprietários das companhias. Atualmente, a Ecglobal tem mais de 1 milhão de consumidores ativos em sua plataforma, sendo 600 mil no Brasil.

Sobre o Ecossistema Haus

A HAUS é um ecossistema de marketing digital do Grupo Stefanini formado pelas seguintes empresas: W3haus, Brooke, CAPS, Huia, Gauge, Inspiring e Ecglobal. Atua de forma focada em solucionar problemas estratégicos dos clientes, ajudando-os a se relacionarem melhor com os consumidores e aumentarem as suas receitas.

Sobre a Stefanini

A Stefanini é um grupo global de origem brasileira com 35 anos de atuação no mercado de tecnologia, com foco em auxiliar os clientes no processo de transformação digital em seus negócios. Com o propósito de “Cocriar soluções para um futuro melhor”, o grupo vem sendo reconhecido em várias premiações pelo seu DNA inovador e impacto em resultados. Atua nas seguintes frentes: Consultoria (Tecnologia e Business Agility), Analytics & IA, Banking & Payments, Cibersegurança, Manufatura (Indústria 4.0) e Marketing Digital. Presente em 41 países e com mais de 30 mil funcionários, a Stefanini é apontada como a quinta empresa brasileira mais internacionalizada – a primeira no setor de tecnologia, segundo Ranking da Fundação Dom Cabral (FDC).

