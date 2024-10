Racing x Corinthians vale vaga na final da Sul-Americana

Racing e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (31), pela segunda e decisiva partida da semifinal da Conmebol Sul-Americana. A partir das 21h15 (de Brasília), os torcedores do Timão e todos aqueles apaixonados por futebol já conferem tudo desse jogão que será transmitido pelo SBT, com exclusividade na televisão aberta, além da plataforma de streaming +SBT, com narração de Cleber Machado, comentários de Mauro Beting e análise de arbitragem de Nadine Basttos. Direto do El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, André Galvão será o responsável pela reportagem.

O confronto também será transmitido no YouTube do SBT Sports, com pré-jogo a partir das 20h50, sob o comando de Diguinho Coruja e comentários de Beto Oliver e André.

No jogo de ida, na Neo Química Arena, Corinthians e Racing ficaram no empate por 2 a 2. Assim, quem vencer nos 90 minutos chega à grande final. Caso persista a igualdade, a definição será nos pênaltis.

Depois do apito final, a bola segue rolando na Futlive, no site e canal do SBT Sports no YouTube, com a repercussão do resultado, sob o comando de Renata Saporito e as participações de Luiz Alano, Cleber Machado, Mauro Beting e André Galvão.

Serviço – Conmebol Sul-Americana – Semifinal (jogo de volta)

Racing-ARG x Corinthians

Data: 31/10 – Quinta-feira

Horário: 21h15 na TV e no +SBT / 20h50 no YouTube do SBT Sports

Transmissão: SBT, +SBT e YouTube do SBT Sports

Futlive após o fim do jogo no Youtube do SBT Sports

