A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana abriu edital (nº 41/2024) para contratação de farmacêutico oncológico. O prazo de inscrição no processo seletivo vai até 7 de novembro.

O candidato pode cadastrar o currículo diretamente no link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/1526718.

Outra opção para o cadastro do currículo é fazer o download do edital que está disponível no site da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Como baixar o edital da Unacon

– Acessar o site www.santacasachavantes.org

– No menu principal, clicar em “Transparência” e acessar o projeto “HMA, UNACON, UPA – Americana/SP – Contrato de Gestão n°001-23”

– Clicar em “Processo Seletivo para Colaboradores” e, em seguida, fazer o download do “Edital 41_2024 – Farmacêutico(a) Oncológico Unacon” e cadastrar o currículo no link indicado no documento

Além do cadastro do currículo, o processo seletivo prevê a realização de uma prova técnica online, o preenchimento de um questionário com informações do candidato e uma entrevista comportamental e técnica, em grupo ou individual (presencial ou virtual).

O edital nº 41/2024 prevê a seleção de candidatos para contratação e formação de cadastro reserva.

A Unacon é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.