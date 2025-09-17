A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa duas alterações em pontos de fiscalização por radar no município. A ação se dá por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil).

A partir desta quinta-feira (18), entra em funcionamento um radar no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Limeira, no sentido Avenida Alfredo Contatto. O equipamento fiscalizará velocidade, avanço de semáforo e conversão proibida. O limite de velocidade no local é 60km/h.

Outra alteração se dará no radar que já funciona na Avenida Santa Bárbara, nas proximidades da Rua Juvenal Siqueira Santos, próximo ao pontilhão da antiga Fepasa. Neste ponto, a velocidade máxima permitida e fiscalizada pelo equipamento aumentará de 50km/h para 60km/h também a partir desta quinta-feira.

A fiscalização por meio de radares em Santa Bárbara d’Oeste tem o objetivo de coibir abusos e acidentes e é devidamente sinalizada no município.

“Instalamos o radar no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Limeira como forma de prevenção a acidentes. Neste trecho, tivemos dois óbitos em 2024. O objetivo é zerar esse índice”, explicou o secretário Romulo Gobbi.

“Por outro lado, tivemos uma redução importante nos acidentes no trecho da Avenida Santa Bárbara próximo à Rua Juvenal Siqueira Santos, o que nos permitiu alterar a velocidade máxima no local. Naquele ponto, agora a velocidade máxima será de 60km/h”, complementou o secretário.

Conscientização no trânsito e radar

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran, realiza periodicamente campanhas de conscientização por um trânsito mais seguro no município.

Nesta quinta e sexta-feira, em alusão à Semana Nacional do Trânsito, será realizada a campanha educativa “Faixa de Pedestre: Eu Respeito”, que tem como objetivo reforçar a conscientização da população barbarense sobre a importância de respeitar a faixa de pedestres e contribuir para a construção de um trânsito mais seguro.

As ações ocorrerão das 10h às 12h, na Praça Central, com atividades de orientação e interação, como distribuição de materiais informativos, distribuição de brindes, orientação a pedestres sobre o uso correto da faixa, bloqueios educativos para condutores, utilização de alarme sonoro para estimular a atenção e o respeito mútuo no trânsito.

“Com esta campanha buscamos reforçar que todos os envolvidos no trânsito têm a responsabilidade de preservar a vida. Entre as principais orientações aos condutores estão: reduzir a velocidade ao se aproximar da faixa de pedestre, sinalizar a parada com o pisca-alerta e garantir a preferência ao pedestre”, destacou o secretário.

O município também desenvolve o projeto Cidade Mirim de Trânsito, que promove a educação no trânsito para estudantes de escolas públicas e particulares de Santa Bárbara e região. Mais de 20 mil crianças já foram atendidas.

