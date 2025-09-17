Vereadores de Sumaré ampliam calendário oficial de eventos do município

Sessão desta terça-feira também foi marcada por homenagens a instituições de ensino, representantes de conselho municipal, equipe de futebol amador e investigador de polícia

Leia + sobre política regional

A Câmara Municipal de Sumaré realizou, nesta terça-feira (16), a 28ª Sessão Ordinária do ano, marcada pela apreciação de projetos de lei e moções de congratulação e apoio. A reunião ocorreu no plenário da Casa de Leis, e a transmissão em vídeo está disponível no canal da Câmara no YouTube (www.youtube.com/camarasumare).

Os dois projetos de lei que já estavam pautados na Ordem do Dia foram aprovados por unanimidade. O PL nº 398/2025, de autoria do vereador Allan Sangalli (PSB), inclui o aniversário do União Bom Retiro Futebol Clube no Calendário Oficial de Eventos de Sumaré. Já o PL nº 408/2025, apresentado pelo vereador João Maioral (PDT), inclui a Festa Caipira da Igreja do Evangelho Quadrangular no mesmo calendário oficial.

Em regime de urgência, os vereadores aprovaram dois projetos de autoria do prefeito Henrique do Paraíso. O PL nº 438/2025 e o PL nº 439/2025 solicitam autorização ao Executivo Municipal para promover a abertura de crédito adicional suplementar nos valores de R$ 3.104.328,27 e R$ 52.098,94, respectivamente.

Os parlamentares também aprovaram cinco moções. O vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) homenageou o Colégio Objetivo Erentrud, em reconhecimento aos 30 anos de história e ao trabalho prestado à população de Sumaré. Os vereadores Joel Cardoso (PSD) e Tião Correa (PSDB) apresentaram moção de apoio às novas representantes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Sumaré (CMDM), empossadas no dia 9 de setembro.

O vereador Alan Leal (PRD) homenageou o investigador da Polícia Civil Carlos Roberto Caetano, por sua destacada atuação e pela contribuição à causa animal no município. Rai do Paraíso (Republicanos) prestou homenagem ao Parceiros FC por sua trajetória no futebol amador e pelo legado esportivo e social que o time vem construindo ao longo dos anos. Por fim, o vereador Dudu Lima (Cidadania) congratulou o Centro Educacional Rebouças pela realização do Jantar Árabe, ocorrido no dia 13 de setembro.

Ao final da sessão, Jéssica Martinelli fez uso da Tribuna Livre para cobrar apoio à regulamentação dos cargos de fiscal tributário e fiscal de obras e posturas da Prefeitura de Sumaré. Ela estava acompanhada de outros candidatos aprovados no concurso público nº 01/2024, do Executivo, que ofertou vagas de fiscal municipal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP