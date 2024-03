O ex-vereador Rafael Macris deve disputar a eleição

em busca de um novo mandato. Ele foi candidato a prefeito pelo PSDB em 2020 e ficou em 3o colocado, com mais 19 mil votos. Seu pai Vanderlei Macris e seu irmão Cauê deixaram os mandatos de deputados em 2022.

Agora Rafa vem com menos força do que em 2016, quando foi o mais votado da cidade. Ele já até convidou mais gente para compor a chapa do Novo, que deve estar no time do prefeito Chico Sardelli (PL) nas eleições deste ano.

MBL- No ano passado, Rafa se aproximou muito do MBL, grupo de direita mais jovem liderado pelo deputado Kim Kataguiri e pelo ex-deputado Arthur Mamãe Falei. Seu alvo favorito ultimamente tem sido atacar o presidente Lula.

