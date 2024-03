O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 250 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

Açougueiro – Sem Experiência 3

Agente de Viagem – Sem Experiência 1

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 1

Ajudante de Obra – Com Experiência 30

Ajudante de Produção -Sem Experiência 1

Ajudante de Serviços Gerais – Reciclagem – Sem Experiência 1

Ajudante de Serviços Gerais – Sem Experiência 3

Ajudante Geral – Com Experiência 4

Ajudante Geral – Sem Experiência 5

Armador – Com Experiência 10

Armador de Ferragens – Sem Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 2

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 2

Atendente de Loja – Sem Experiência 2

Auxiliar de Compras – Com Experiência 1

Auxiliar de Contas a Pagar – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 6

Auxiliar de Logística Interna – Sem Experiência 1

Auxiliar de Marceneiro – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 4

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar de Tecelagem – Sem Experiência 1

Auxiliar Técnico – Eletrodomésticos – Sem Experiência 1

Auxiliar Técnico de Engenharia – Sem Experiência 1

Balconista de Frios – Sem Experiência 1

Borracheiro de Caminhões Pesados – Com Experiência 3

Carpinteiro – Com Experiência 10

Chefe de Serviço de Limpeza – Com Experiência 1

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 1

Controlador de Acesso – Sem Experiência 1

Cortador de Tecido – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 11

Costureira de Máquina Reta – Com Experiência 6

Costureira de Máquinas Industriais – Com Experiência 6

Dedetizador – Sem Experiência 3

Eletricista de Manutenção – Com Experiência 2

Embaladeira – Sem Experiência 2

Empacotador – Sem Experiência 1

Empregada Doméstica – Sem Experiência 1

Empregado Doméstico – Com Experiência 1

Encanador Industrial – Com Experiência 1

Encarregada de Costura – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 2

Laboratorista de Asfalto – Com Experiência 3

Lavador de Caminhões – Sem Experiência 5

Líder de Equipe – Construção Civil – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 5

Mecânico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 1

Mecânico Diesel – Com Experiência 3

Meio Oficial de Cozinha – Com Experiência 1

Meio Oficial de Manutenção Predial – Com Experiência 2

Meio Oficial Eletricista – Com Experiência 2

Montador de Obra – Sem Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 1

Motorista Carreteiro Pessoa Jurídica – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 6

Motorista de Caminhão Com Munk – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão de Viga – Com Experiência 3

Motorista de Carreta Prancha – Com Experiência 1

Motorista de Moto – Sem Experiência 1

Motorista de Veículo Semipesado – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Motorista Operacional de Guincho – Com Experiência 1

Oficial de Manutenção – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Operador de Balancim – Máquina – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 2

Operador de Caixa – Sem Experiência 3

Operador de Máquina de Cartonagem – Sem Experiência 1

Operador de Máquina Retroescavadeira e Bobcat – Com Experiência 1

Operador de Rama – Sem Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 2

Operador de Torno CNC – Com Experiência 2

Operador de Torno CNC – Sem Experiência 1

Operador de Torno CNC e Centro de Usinagem – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Passadeira – Com Experiência 1

Repositor em Supermercado – Sem Experiência 9

Roteirizador Logística – Com Experiência 1

Serralheiro de Alumínio – Com Experiência 1

Servente de Obras – Com Experiência 1

Servente de Obras Temporário – Com Experiência 6

Tecelão – Com Experiência 3

Tecelão – Sem Experiência 3

Técnico de Refrigeração – Com Experiência 1

Técnico em Eletroeletrônica – Com Experiência 1

Técnico Mecânico – Com Experiência 1

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Vendedor – Com Experiência 2

Vendedor E-Commerce – Sem Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Sem Experiência 3

Vendedor Interno – Com Experiência 4

Vendedora de Loja – Sem Experiência 1

Vigia – Com Experiência 4

Zelador – Com Experiência 1