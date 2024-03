A Vivara, joalheria brasileira há mais de 60 anos no mercado, apresenta sua nova campanha estrelada por Gisele Bündchen. A primeira etapa da ação, aquecimento especial para o Dia das Mães, conta com três lançamentos exclusivos: as linhas Arpege, Sonata e Opera, que evidenciam o foco da marca nas tendências e pilares de moda e lifestyle, cada vez mais presentes em suas criações.

As novidades possibilitam diversas combinações e trazem opções para todos os gostos. Na linha Arpege, o design minimalista e atemporal é destaque, enquanto na linha Ópera, as joias da coleção trazem a prata e o ouro com diamantes em um mix de anéis, brincos, pingentes, colares e pulseiras em um mood refinado e elegante. Já na linha Sonata, o clássico ouro amarelo ganha formas modulares que trazem movimento e a versatilidade necessária para composições diurnas e noturnas.

Nos vídeos e fotos promocionais da campanha, Gisele surge com looks em preto e salmão, trazendo leveza em seus movimentos e dando destaque às joias. A ação, marcada pela autoexpressão da modelo, mescla-se ao universo da marca, reforçando a cor icônica, o salmão, e traz consigo o conceito da sofisticação e informação de moda, característica marcante de Vivara e da própria übermodel.

As opções já estão disponíveis no site e lojas da marca espalhadas pelo Brasil.