Um supermercado de Santa Bárbara d’Oeste foi invadido

pelo segundo domingo seguido na madrugada deste dia 24. O estabelecimento que fica no Jardim Paulista foi atacado por um trio de ladrões. Dessa vez, a Polícia Militar deteve to bandidos. Eles já tinham arrombado o cofre do local quando os PMs chegaram.

O crime aconteceu por volta das 4h30, no supermercado Barbarense, situado na Rua Tupis. No domingo anterior (17), a PM já havia detido um bandido com produtos furtados dentro do mesmo estabelecimento.

Equipes receberam denúncia sobre um furto em andamento. Vizinhos ouviram barulhos nos telados de imóveis.

Mais notícias da cidade e região

A polícia decidiu então cercar a área e encontrou os três criminosos escondidos em uma casa, na Rua Tamoios.

Eles confessaram que já tinham arrombado o cofre do supermercado, mas a chegada da PM impediu que levassem o dinheiro. Todos ficaram detidos em flagrante.

Após policialpadrao