O governador Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, teria desistido de disputar a Presidência da República em 2026 e passaria a trabalhar em duas frentes mais discretas: tentar vaga de vice em chapa nacional ou assegurar o comando da Itaipu Binacional a partir de 2027.

O pai do governador, RPai teria ligado para o presidente Lula da Silva (PT) esta semana para avisar do poscionamento do filho, mas o apresentador do SBT nega (veja vídeo abaixo)

Vídeo- Ratinho nega que ligou pra Lula

Apesar da resignação com o Planalto, aliados dizem que o projeto federal segue vivo, porém em fase de “hibernação estratégica”.

Ratinho Júnior não pode concorrer novamente ao Palácio Iguaçu porque a Constituição veda terceiro mandato consecutivo. Se topar disputar a vice ou o Senado, terá que renunciar até abril de 2026, condição legal para a elegibilidade.

