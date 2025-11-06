O Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) lançou nesta quinta-feira (6) o programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana”, que apresenta o plano de ação com os investimentos necessários para enfrentar a crise hídrica, ampliando a capacidade de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água), reduzindo perdas e otimizando a distribuição de água, além de qualificar a infraestrutura do tratamento de esgoto no município. O investimento total estimado é de aproximadamente R$30 milhões.

O planejamento foi apresentado pelo superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, durante coletiva de imprensa que contou com a participação do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, de vereadores e secretários do município.

“Americana passa por um momento desafiador diante da crise hídrica, e este plano vai nos ajudar a responder de forma eficiente e estratégica. Água é prioridade, e a população pode contar com a responsabilidade da nossa gestão”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito, Odir Demarchi, reforçou que a execução das medidas previstas será fundamental para garantir segurança hídrica e operacionalidade. “Estamos falando de ações técnicas, planejadas e que vão refletir diretamente na vida de quem mora aqui. Esse é um compromisso que assumimos com seriedade e transparência”, disse.

Responsável pela condução do planejamento, o superintendente do DAE destacou o foco em resultados. “O ‘DAE em Ação pela Água’ combina engenharia, tecnologia e gestão para ampliar a capacidade produtiva, reduzir perdas e qualificar o saneamento na cidade. Estamos trabalhando com metas claras e prazos definidos”, explicou Fábio Renato de Oliveira.

O plano reúne ações que devem ser realizadas entre 2025 e 2026, com foco na ampliação da produção de água tratada, redução de perdas, modernização da distribuição e melhorias no tratamento de esgoto.

Principais ações do plano do DAE

ABASTECIMENTO

– Operação ETA eficiente: aumento da capacidade da ETA com nova unidade modular e modernização das instalações existentes com troca de filtros e válvulas

– Operação perda mínima: redução de perdas aumento de equipes e implantação de serviço especializado de pesquisa e reparo de vazamentos

– Pressão sob controle: minimizar rompimentos e otimizar a distribuição por meio da instalação de válvulas redutoras de pressão

– Olhos na rede: mais tecnologia no sistema de telemetria com instalação de macromedidores de vazão nas saídas dos reservatórios para identificar vazamentos com maior rapidez

– Conscientização sobre o uso racional da água e sobre a importância do registro de vazamentos nos canais oficiais do DAE

TRATAMENTO DE ESGOTO

– Reforço do sistema de coleta para a ETE Carioba

– Modernização da elevatória final da ETE Balsa

– Reforma e ampliação dos laboratórios das ETEs

– Substituição de bombas nas elevatórias do município

