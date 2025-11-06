A família alviverde de Americana está se mobilizando novamente para viver mais um capítulo inesquecível da história do Palmeiras! Assim como em 2021, quando a cidade parou para celebrar o tricampeonato da Libertadores, os torcedores estão se organizando para realizar um grande evento durante a final da Copa Libertadores da América 2025.

O encontro está previsto para o dia 29 de novembro. A realização é da Mancha Alvi Verde – Subsede Americana, com apoio da Prefeitura de Americana.

O local para o encontro está em fase de tratativas, e a realização do evento está sendo conduzida junto à Secretaria de Cultura e Turismo, à Secretaria de Esportes e ao Fundo Social de Solidariedade, garantindo que a festa ocorra em um ambiente familiar, acolhedor e seguro.

“Estamos muito animados para mais uma final de Libertadores, cuja nossa razão de existência é a Sociedade Esportiva Palmeiras. O local está sendo muito bem pensado para acolher a todos, e já estamos em tratativas avançadas junto com os órgãos municipais para que tudo seja bem-organizado em um ambiente familiar e acolhedor”, afirmou Raldinei Scaramal, diretor da Torcida Mancha Alvi Verde Subsede de Americana.

O evento terá entrada solidária, com arrecadações destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. Além da transmissão da grande final, o público poderá aproveitar um dia inteiro de lazer, confraternização e muito verde e branco. O espaço contará com painel de LED, som de qualidade, área de alimentação, bar e um espaço dedicado às crianças, para que toda a família possa participar com conforto e segurança.

Para que o evento aconteça com o mínimo de estrutura necessária, os organizadores lançaram uma vaquinha online, com meta de R$ 10 mil. Cada contribuição é fundamental para transformar o sonho em realidade.

“Sabemos da importância e do peso desse jogo, e por isso estamos fazendo essa vaquinha onde toda contribuição é bem-vinda para que possamos ter o mínimo de estrutura possível para quem for torcer com a gente”, destacou Daíse Alessandra, uma das organizadoras.

Os torcedores e amantes do Verdão podem contribuir pelo link:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/juntos-somos-um-rumo-ao-tetra-da-libertadores?utm_source=social-shares&utm_medium=website&utm_campaign=twitter

