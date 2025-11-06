Hortolândia tem novo número para população solicitar reparos em iluminação pública

Prefeitura divulga nova linha telefônica 0800-940-3606 de contato para moradores

Imagine que você está na rua e vê um poste de luz quebrado. Para solicitar o reparo do equipamento, a Prefeitura de Hortolândia disponibiliza um novo número para a população entrar em contato. A nova linha é 0800-940-3606.

Em paralelo aos serviços de reparo, a Prefeitura de Hortolândia segue com a implantação de iluminação de LED em diferentes regiões da cidade. No mês passado, a Secretaria de Obras implantou postes de iluminação em uma praça pública no Jardim Primavera.

