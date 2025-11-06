Taís Araujo denunciou Manuela Dias ao compliance da Globo após discussão sobre os rumos de Raquel em #ValeTudo.

A atriz alegou que a personagem sofria em excesso e perdeu espaço na trama. Manuela também fez queixa contra Taís por quebra de código ético. Caso segue em investigação.

Taís Araújo teria procurado Manuela em agosto para discutir o desenvolvimento da personagem e falou do seu incômodo com o fato de Raquel ser mais uma mulher negra retratada em meio a muito sofrimento, e afirmou não estar satisfeita com a condução da trama.

A artista também relatou que vinha sendo cobrada por integrantes de movimentos negros que se diziam decepcionados com a forma como a personagem era retratada. Ainda falou que aparecia mais em merchandising do que na história.

Taís sem mágoa de Manuela Dias

Desde a discussão, as duas não mantêm contato e pessoas próximas a Taís afirmam que ela não guarda mágoa pessoal da autora e que sua intenção é promover mudanças internas na emissora sobre a forma de retratar personagens negros nas novelas.

