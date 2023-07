A realeza da Festa da Laranja de Limeira 2023 será escolhida na próxima semana, dia 26 de julho, a partir das 19h, em um evento realizado no Pátio Limeira Shopping, patrocinador master do evento. Estão concorrendo aos títulos as limeirenses Vitória Duarte, Tatiane Ruy, Giullia Menegui, Gabrielly Karoliny, Mari Zamoner, Camila Franco e Nayara Risso.

O corpo de jurados será formado pelo colunista social, Amauri Honorato, pelo fotográfo Nelson Shiraga, pelo empresário Didi Picinin, pelas jornalistas Jô Barbosa e Debby Salvi. Nesta 12ª edição, além da rainha, também serão escolhidas a primeira e segunda princesas, além da miss simpatia.

O produtor do evento, Fábio D’Andrea, destaca que o concurso foi retomado com o propósito de destacar a beleza e empoderamento feminino das mulheres limeirenses. “Estamos em um momento que precisamos entender que a força feminina é necessária em qualquer evento que formos realizar e o concurso vem para mostrar que a beleza da mulher vai muito além da física e que lugar de mulher é aonde ela quiser”, ressaltou.

NOVIDADES

A 12ª edição da Festa da Laranja será realizada de 6 a 10 de setembro, no Espaço Rodeio, com expectativa de público superior a 100 mil pessoas. Além do novo espaço onde o evento será realizado, este ano, a organização está preparando muitas novidades. Já estão confirmados o voo panorâmico de helicóptero onde será possível viver uma experiência única, com uma visão privilegiada e o bar nas alturas, onde a plataforma sobe içada por um guindaste e fica a 40 metros de altura.

Dentre as atrações musicais, a Festa da Laranja terá a presença de Raimundos, uma das maiores bandas de rock do Brasil. Para os amantes de música sertaneja, já há a confirmação da apresentação da dupla Us Agroboy, novo fenômeno do estilo. Novas atrações estão em fase de contratação. “Visitamos grandes eventos regionais e estaduais em busca de novidades para incrementar a nossa programação para toda a família. Nosso objetivo é realizar uma festa que Limeira nunca viu, a maior desde a fundação da cidade”, disse o produtor.

A 12ª Festa da Laranja será realizada no Espaço Rodeio, que fica Via Maria José S. Coghi (estrada do Horto Florestal). A entrada é gratuita, mas a organização sugere que o público leve 1 kg de alimento não perecível para ser disponibilizado para entidades assistenciais da cidade. A realização é do Recanto dos Idosos Nossa Senhora do Rosário e organização de Dom Produções.