Luiz Dalben faz 'tour' da entrega de Obras Sumaré155

O prefeito Luiz Dalben, ao lado do deputado Dirceu Dalben

e do vice Henrique Stein, entregou nesta quarta-feira, dia 19, novos empreendimentos para o atendimento humanizado da população. Foram inaugurados o Centro Administrativo do Matão, Posto do Sebrae Aqui da Área Cura e novas instalações do Centro Dia. Os eventos fazem parte da celebração dos 155 anos de Sumaré.

O Centro Administrativo do Matão está localizado na Avenida Emílio Bosco, 825, Jardim das Oliveiras, onde funcionava o antigo Pronto Atendimento da região. O local conta com departamentos como CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), posto de atendimento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Banco do Povo, Microempreendedor Individual e uma unidade da Defesa Civil Municipal. O prédio passou por extensa reforma, incluindo sistemas elétricos e hidráulicos, adequações internas, pintura interna e externa e novo paisagismo para reformular o espaço.

O posto do SEBRAE Aqui da Área Cura fica Avenida Engenheiro Jayme Pinheiro Ulhôa Cinta, 1764, Jardim Bom Retiro, e também conta com unidades do Banco do Povo e MEI (Microempreendedor Individual), descentralizando os atendimentos.

A ampliação do Centro Dia, em parceria com a Associação Pestalozzi, visa o atendimento humanizado a pessoas com deficiência. As novas instalações ficam na rua Francisco de Souza, 880, Chácara Bela Vista. O novo espaço é mais amplo e moderno, além de totalmente adaptado. O Centro Dia é um Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias, com atendimento especializado diário. O objetivo é promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida, prevenindo a segregação dos usuários do serviço e assegurando o direito à convivência familiar e comunitária. Os participantes devem ter de 18 a 59 anos.

“Neste aniversário de Sumaré, entregamos presentes que vão impactar na vida da população, ofertando cada vez mais um serviço de qualidade. A inaugurações, em diferentes áreas, faz parte da humanização do atendimento, de maneira digna e chegando a todos os públicos. Nossa administração tem concentrado todos os esforços na prestação de serviços de excelência, tendo sempre como premissas básicas o cuidado, a atenção e a humanização no atendimento aos nossos moradores”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Também participaram das cerimônias autoridades municipais, vereadores, presidente da Câmara Municipal, Hélio Silva, líder de Governo, vereador Willian Souza, além do gerente regional do Sebrae, Nilcio Freitas.

