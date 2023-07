O tráfico tinha até caderninho fofo no Icaraí

mas mesmo assim ação da Guarda Municipal interrompeu a atividade da venda de drogas. O caso foi no final da manhã desta quinta-feira na rua Rocha Pombo em Santa Bárbara d’Oeste. O canil da Guarda trabalhou na apreensão por volta das 11h da manhã. A moça que estava no local chegou a ser detida, mas foi liberada depois.

Leia abaixo a descrição da ocorrência feita pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Barbara D Oeste .EQUIPE 03

VTR 105

.🚨 SUBINSP AMORIM

.🚨GCM BUENO

.🚨GCM URBANO

.📍DATA: 20 de Julho de 2023

.📍HORA: 10:47

.📍LOCAL: Rua rocha pombo, 167

🛑 TRAFICO DE DROGAS

Está equipe de patrulheiros, encontravam-se em patrulhamento preventivo pela rua retrocitada, próximo a ponte que liga os bairros Jd.icaraí e São Joaquim, local típico de tráfico de drogas, deparamos com duas partes abaixadas próximo as árvores que margeavam o rio, os quais ao notarem a presença da viatura apresentaram comportamento evasivo o que motivou a abordagem das partes para uma averiguação. Durante a revista pessoal em C.W.M. nada de ilícito foi localizado, e liberado. Em busca pessoal aos pertences de J.P.D.N.(parte feminina) em sua bolsa pequena foi localizado no interior 3 aparelhos celulares, $88.30 em cédulas diversas e moedas, e também um caderno de anotações com contabilidade referente ao tráfico de drogas, anotações essa que citava o nome da referida parte averiguada.

LEIA TAMBÉM: Filho descumpre medida protetiva, vai à casa da mãe e acaba preso

Diante dos fatos, foi realizado uma varredura no perímetro e logramos êxito em localizar cerda de 2 metros, junto ao meio fio 4 porções de craque, vindo J.P.D.N negar sua propriedade. Desse modo, foi acionado a equipe de canil, onde foi feito uma varredura com a cadela Tandera onde foi feito pelas proximidades de primeiro momento nada foi localizado. Porém, um munícipe que passava pelo local, informou que pela rua Conchal uma pessoa do sexo feminino entrava pelo local com frequência, sendo efetuado a averiguação e logrado êxito em localizar uma sacola contendo em sem interior 525 porções de crack, e 47 porções de maconha, sob uma vegetação dentro de uma horta abandonada. Sendo assim, Jaqueline foi deita através do uso de algemas conforme decreto 8858/16 para evitar possibilidade de fuga, e conduzida e apresentada no 1°DP onde a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e deliberou a lavratura do BOPC JN 1115-1/2033 onde foi feito apreensão dos entorpecentes e a parte liberada pela circunscrição.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP