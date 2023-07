As Férias Iluminadas oferecidas pelo parque aquático Wet’n Wild ganharam um atrativo especial, de 19 a 30 de julho. Foi lançado o Ingresso Solidário, para famílias e amigos curtirem a magia desse espaço singular, das 18h00 às 22h00. Adultos pagam apenas 20 reais, que podem ser divididos em até 12 vezes. E crianças de 1 a 6 anos estão isentas de pagamento. As Férias Iluminadas estão no contexto do aniversário de 25 anos do Wet’n Wild. Oferecem atrações musicais, shows de luzes e uma variedade de opções gastronômicas, proporcionando muita diversão para toda a família. Wet’n Wild tem acesso pela Rodovia dos Bandeirantes, km 72,0 – s/n, Itupeva – São Paulo. Em prol a Campanha do Agasalho, o visitante terá a chance de adquirir ingressos antecipados por esse valor especial, mediante a doação de uma peça de roupa (agasalho), em bom estado de conservação. Cabe informar que os ingressos são limitados. Para adquirir, basta acessar https://bileto.sympla.com.br/event/84556/d/204457/s/1378711 Serviço Férias Iluminadas De 01 a 30 de julho De quarta-feira a domingo – das 18h às 22h Criança até 1 ano grátis / de 2 a 6 valores especiais Mais informações https://www.wetnwild.com.br https://www.feriasiluminadas.com.br Facebook: Wet´n Wild – São Paulo / Instagram: @wetnwildsp / TikTok: @wetnwildsp Facebook @feriasiluminadas / Instagram @feriasiluminadas