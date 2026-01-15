Rean Sobrinho assume interinamente presidência da Coden Ambiental

Engenheiro, que iniciou sua carreira na empresa de Nova Odessa em 2014, assume o comando acumulando também a Diretoria Técnica

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, anunciou a nomeação do presidente interino, o engenheiro Rean Gustavo Sobrinho. A escolha foi aprovada por unanimidade em Assembleia do Conselho de Administração realizada na manhã desta quarta-feira (14), que contou com a presença do prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho. O novo presidente acumulará também as funções que vinha desempenhando como Diretor Técnico.

Formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), Rean Gustavo Sobrinho construiu sua carreira dentro da Coden. Sua história na empresa começou em 2014, quando foi admitido como Técnico em Edificações. Em 2019, passou a ocupar o cargo de Gerente Técnico Operacional e, em fevereiro de 2021, por indicação do prefeito Leitinho, foi promovido a Diretor Técnico, função fundamental para os investimentos em infraestrutura e modernização operacional realizados nos últimos anos na empresa.

“É uma honra assumir interinamente a presidência da Coden, empresa da qual faço parte há mais de 10 anos e à qual dedico minha carreira. Agradeço ao prefeito Leitinho e ao Conselho de Administração pela confiança. Meu compromisso é dar continuidade ao trabalho sério que já vinha sendo feito, com transparência e foco num saneamento eficiente e de qualidade”, declarou o novo presidente.

