A classificação geral do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026 será divulgada nesta quinta-feira (15), a partir das 15 horas. A consulta poderá ser feita no site vestibulinho.etec.sp.gov.br ou diretamente na Etec ou Extensão em que se pretende estudar. A verificação das listas é de responsabilidade do candidato, e as unidades não prestam informações por telefone. A divulgação inclui a classificação de todos os candidatos aprovados. Os inscritos como treineiros terão lista específica, sem convocação para matrícula. A primeira chamada para matrículas começa na sexta-feira (16) para os cursos presenciais e semipresenciais de Ensino Médio e Ensino Técnico. Os convocados receberão e-mail e SMS com orientações para envio da documentação. A matrícula deverá ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro. O resultado da análise dos documentos será informado por e-mail no dia 22 de janeiro, até as 12 horas. Caso haja necessidade de correção, o prazo para recurso é o próprio dia 22. Para os cursos online de Ensino Técnico e Especialização, a convocação será enviada por e-mail no dia 19 de janeiro. A matrícula virtual ocorrerá nos dias 19 e 20, conforme instruções encaminhadas ao candidato. O resultado da análise será divulgado em 26 de janeiro, até as 12 horas, com prazo de correção de documentos no mesmo dia. A matrícula será efetivada pela Etec, mediante apresentação da documentação exigida. Para cursos online, o procedimento ocorre por sistema virtual. Entre os documentos obrigatórios estão documento de identidade válido, CPF (se não constar no RG), foto 3×4 recente e histórico escolar, conforme a modalidade do curso. Candidatos que utilizaram o sistema de pontuação acrescida devem comprovar a escolaridade integral em escola pública. A não apresentação dessa comprovação resulta no cancelamento da matrícula e na perda da vaga. O candidato que não realizar a matrícula dentro do prazo estabelecido perde o direito à vaga, que será destinada ao próximo classificado. Caso existam vagas remanescentes, a segunda chamada para cursos presenciais será divulgada em 23 de janeiro, após as 14 horas. A matrícula também poderá ser cancelada se o aluno não comparecer às aulas nos cinco primeiros dias úteis, sem justificativa. Etapa de matrícula exige que candidatos tenham atenção aos prazos previstos no calendário do Vestibulinho Confira o calendário de matrículas completo clicando aqui . Regras e orientações devem ser consultadas no Manual do Candidato , disponível no site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br .