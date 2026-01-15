Inscrições para novas turmas ao longo do ano seguem nas UBSs de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciará na próxima segunda-feira (19) o primeiro grupo do programa “Saúde Sem Tabaco” em 2026. A iniciativa contará com pessoas que se inscreveram ao longo do último ano e estão sendo convocadas pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas), responsável pela coordenação das atividades.

O objetivo é auxiliar as pessoas a deixarem de fumar, com reuniões semanais durante aproximadamente três meses. Em 2025 foram realizados três grupos, com encontros promovidos no Centro Social Urbano. Das pessoas que participaram 21 finalizaram algum grupo e relataram terem deixado de fumar após a conclusão.

O programa segue com inscrições abertas para novas turmas no decorrer do ano, devendo a pessoa interessada procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência.

No primeiro encontro, os participantes passarão por acolhimento com preenchimento das fichas e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina. Nas semanas seguintes, ocorrerão reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

O “Saúde sem Tabaco” conta com uma equipe multidisciplinar, que oferece gratuitamente apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social para os participantes.

Os profissionais envolvidos foram todos capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo. Historicamente cerca de 40 a 50% do total de participantes deixam de fumar ao término da participação no grupo antitabagismo.