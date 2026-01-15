Hortolândia: vandalismo nos abrigos de ônibus prejudica transporte coletivo

Equipes da Prefeitura substituem peças danificadas seguindo um cronograma de ações; população pode realizar denúncias para a Guarda Municipal

Equipes da Prefeitura de Hortolândia realizam, periodicamente, a manutenção dos dispositivos públicos com o objetivo de oferecer peças adequadas ao uso da população. No segundo semestre de 2025, a Administração Municipal concluiu a reforma de abrigos de ônibus localizados no Jardim Amanda, Jardim Nova Europa, em frente ao Supermercado GoodBom da avenida da Emancipação e na nova rua projetada em frente ao Palácio dos Migrantes – Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini, no Jd. Novo Ângulo.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, três destes abrigos, um em frente ao Supermercado GoodBom e outro no Jardim Amanda, foram alvos recentes de novos casos de vandalismo. Recentemente, o abrigo da avenida da Emancipação teve o suporte que segura a cobertura removido. A ação prejudica o funcionamento do dispositivo e causa riscos a quem utiliza o transporte coletivo municipal e intermunicipal.

No Jardim Amanda, a peça foi danificada com diversas pichações. Outro abrigo, localizado na rua Jair Silva Guimarães, no Jardim Malta, também foi vandalizado, recebe conserto e, no próximo mês, será recolocado no local. A manutenção, remoção e conserto dos abrigos acontece seguindo cronograma de ações previstas pela Prefeitura. Vandalismo é crime. A população pode contribuir, denunciando casos de vandalismo pelo telefone 153 da Guarda Municipal.

ABRIGOS SUBSTITUÍDOS OU CONSERTADOS EM 2025:

avenida Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda;

cruzamento entre as José Bonifácio e Tiradentes, no Jd. Amanda;

rua Cordilheira dos Andes, no Jardim Nova Europa;

avenida da Emancipação, em frente ao Supermercado GoodBom;

Em frente ao Palácio dos Migrantes – Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini, no Jd. Novo Ângulo

