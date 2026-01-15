Rapaz de 23 anos faleceu nesta quarta (14) após colisão contra poste na Avenida Brasil

Uma multidão acompanhou nesta quinta-feira (15) o velório e depois o enterro por volta das 16h, do jovem Lucas Camilo. O rapaz, de 23 anos, faleceu após bater forte o automóvel que dirigia contra um poste na Avenida Brasil na madrugada desta quarta (14).

O sepultamento foi realizado no Cemitério Parque Gramado, em meio a muita comoção de amigos e familiares do jovem.

No veículo em que Lucas estava havia outras três pessoas, todas feridas após o forte impacto que, por pouco, não derrubou o poste. O veículo ficou completamente destruído e o motorista acabou preso às ferragens. Duas das vítimas foram ejetadas do automóvel e todas atendids no local e encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Apesar dos esforços da equipe médica, Lucas Camilo não resistiu aos ferimentos e morreu horas após dar entrada no hospital. A Avenida Brasil chegou a ter trecho fechado na hora do almoço na quarta-feira para a retirada do carro acidentado.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades, incluindo o motivo pelo qual o veículo seguia pela contramão no momento do acidente.