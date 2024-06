A Prefeitura de Sumaré está dando continuidade aos trabalhos de recapeamento asfáltico na cidade, agora alcançando as ruas do Jardim Bom Retiro. O PRC (Programa de Recape Contínuo) faz parte de uma ampla ação de melhorias viárias que visa proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas e pedestres. Nesta sexta-feira (14), o recape acontece na Rua Fernando Cândido da Silva.

O prefeito Luiz Dalben destacou a importância da obra. “Estamos trabalhando para garantir um trânsito mais seguro e melhorando a qualidade de vida de todos os sumareenses”, afirmou o prefeito.

O recapeamento no Bom Retiro é apenas uma das várias frentes de trabalho que estão em andamento na cidade. Segundo Luiz Dalben, a administração municipal está empenhada em atender todas as regiões de Sumaré, priorizando as áreas que mais necessitam de intervenções.

O deputado estadual Dirceu Dalben também comentou que a parceria entre o governo municipal e estadual tem sido fundamental para viabilizar investimentos em infraestrutura. “Estamos comprometidos em buscar cada vez mais recursos para que Sumaré continue avançando e oferecendo melhores condições de vida para a população”, declarou o deputado.

Além do recapeamento, a Prefeitura de Sumaré também está investindo em outras melhorias, como a sinalização viária e a manutenção e limpeza de calçadas.

As secretarias de Obras e Serviços Públicos priorizam ruas e avenidas em que há ligação com bairros, fluxo constante de veículos, ou que fazem parte do itinerário do transporte público a fim de garantir melhores condições a motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo.

O PRC é promovido pela administração municipal desde 2017 e já garantiu mais de 6 milhões de m² de asfalto novo em todas as regiões de Sumaré, com recursos próprios do Município e emendas do deputado Dirceu Dalben.