Não se sabe ao certo a origem do pão de mel, mas o fato é que ele é um doce tradicional e apreciado em muitas culturas, inclusive na Europa. Ao longo do tempo, esse pãozinho adocicado foi sendo aprimorado e ganhou em sua composição especiarias da Índia e do Oriente Médio como nozes, frutas secas, cravos, gengibre e canela. Agora, essa receita fica ainda melhor com a Harald, líder em chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, que preparou um Ovo de Páscoa de Pão de Mel, fácil e prático de fazer. Confira:

Ovo de Pão de Mel

Rendimento: 1 ovo de 350g

Ingredientes

150g Cobertura TOP Meio Amargo

80g Doce de leite firme

4 a 5 pedaços de Base de Pão de Mel

50g Cobertura TOP Branca

Base de pão de mel:

2 Ovos inteiros

30g Óleo de girassol

280g Mel de abelhas

140g Açúcar mascavo

200g Leite integral

2g Sal refinado

12g Bicarbonato de sódio

5g Canela em pó

16g Fermento em pó

15g Cacau em Pó Melken 100% Cacau

315g Farinha de trigo

5g Antimofo

Cobertura TOP

Modo de preparo

Preencha um cartucho de papel com a Cobertura TOP Branca. Em um molde já limpo e livre de resíduos, faça riscos aleatórios por toda a extensão do molde. Aguarde cristalizar. Preencha o molde com a Cobertura TOP Meio Amargo e dê voltas no molde para preencher toda a cavidade. Vire o molde de boca para baixo sobre a tigela e remova o excesso. Coloque o molde de boca para baixo em uma folha de papel-manteiga para que o excesso escorra, criando a borda do ovo, e aguarde

cristalizar (pode-se colocar na geladeira por 5 minutos para

acelerar o processo).

Retire da geladeira e aplique o doce de leite (também pode ser usado: Ganache Melken, Brigadeiro Melken, Beijinho Melken ou Recheio e Cobertura Melken Leitinho). Com o auxílio de uma colher, espalhe bem por toda a casca e deixe apenas 2 mm para chegar à borda. Para o segundo recheio, desta vez sólido, aplique pedaços de pão de mel (bolachas, placas de waffer ou suspiros também podem ser usados) e pressione para aderir bem ao primeiro. Aqueça levemente as bordas das cascas com um soprador térmico e preencha com a Cobertura TOP Meio Amargo, dando voltas para cobrir todo o segundo recheio até encostar nas bordas que foram previamente aquecidas. Vire o molde de boca para baixo em cima da tigela e retire todo o excesso de Cobertura TOP Meio Amargo, passe a espátula para limpar o molde, selando o recheio, e aguarde cristalizar (pode-se colocar na geladeira por 15 minutos para acelerar o processo). Desenforme as cascas após estarem soltas.

Modo de preparo da Base de pão de mel:

Junte todos os ingredientes no liquidificador, exceto a farinha de trigo, o bicarbonato e o fermento. Bata até a mistura ficar bem homogênea. Coloque em uma tigela e adicione a farinha de trigo, o bicarbonato e o fermento em pó, peneirados para evitar grumos. Leve para assar em forno a 180 °C por 25 minutos ou até espetar um palito e a massa estar seca e bem assada. Corte em cubos e banhe na sua Cobertura TOP favorita ou nos chocolates da linha Melken e Unique.

Dica:

Para a casca do ovo, corte fatias finas para montar com facilidade a casca.

Material:

Molde de ovo de Páscoa de 350g

Papel-manteiga para cartucho