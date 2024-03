McDonald’s da Avenida Brasil passa a atender até às 02h

O Drive Thru da rede de fastfoods McDonald’s, localizado no número 1.910, na Avenida Brasil, em Americana, ampliou o horário de funcionamento.

Agora, em praticamente todos os dias é possível matar a fome na madrugada.

O modelo de retirada de pedidos sem sair do carro está funcionando de segunda a quinta das 09h às 02h, de sexta e sábado até às 04h e apenas nos domingos o encerramento está ocorrendo no antigo horário: 00h.

A parte interna do estabelecimento fecha todos os dias às 00h.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP