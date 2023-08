Nas redes, bolsonaristas testam Michelle e Nikolas

As redes sociais possuem muitas enquetes ‘lives’ e Michelle Bolsonaro

tem se destacado como nome que mais aparece nos eventos promovidos por bolsonaristas. Outro nome que tem aparecido nessas lives enquetes do Tiktok e outras plataformas é o do campeão de votos para deputado federal em todo o Brasil nas eleições de 2022, o mineiro Nikolas Ferreira.

Nas lives, Nikolas é confrontado com o presidente Lula. Ainda muito novo, ele pulou de vereador para deputado federal com mais de 1,4 milhão de votos.

Nikolas tem feito forte defesa do ex-presidente na CPMI do 8 de janeiro mas pode ser um nome forte no apoio a outro mineiro, o governador Romeu Zema, que deve vir candidato a presidente em 2026.

JANJA MAIS PIX- Já Michelle é posta para o embate contra a atual 1a Dama, Janja. As redes estão fervendo e, diante da possibilidade de a Polícia Federal (PF) pedir o bloqueio dos mais de R$ 17 milhões que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu de apoiadores via Pix, integrantes da base bolsonarista decidiram compartilhar a conta bancária da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Desde a semana passada, o pedido por transferências em dinheiro direto para Michelle se espalhou pelas redes sociais.

Segundo integrantes do Partido Liberal (PL) – legenda à qual o casal Bolsonaro é filiado –, a campanha, além do caráter financeiro, tem o objetivo de medir a popularidade da ex-primeira-dama com os eleitores de direita.

