Operação transfere peixes da represa para bosque em Nova Odessa

Uma operação de transferência de peixes envolveu integrantes

da Defesa Civil Municipal, Coden Ambiental e Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa na tarde desta terça-feira (29/08) cerca de 60 peixes, de todos os tamanhos, da represa do Parque Ecológico Isidoro Bordon (o Zoológico Municipal da cidade), entre o Jardim Europa e o Residencial Mathilde Berzin, para a represa do Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa.

Segundo a biológica responsável Daniela Fávaro, foram removidas carpas, tilápias, cascudos e pacus, todos em boas condições. Muitos populares acompanharam a ação a partir do lado de fora do alambrado do Parque Ecológico – alguns chegaram a “pedir” os peixes aos servidores, o que obviamente não é permitido. Nenhum peixe morreu no processo.

A ação foi necessária para permitir a drenagem completa do reservatório do Parque Ecológico, que vai passar agora por um processo de desassoreamento que pode levar até dois meses, devolvendo-o para suas condições originais. A limpeza e desassoreamento da represa é a primeira etapa do longo processo de Zoo Municipal, iniciado agora pela gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

A drenagem da água deve terminar nesta quarta-feira. Mas a maior parte da represa havia sido reduzida praticamente a um “espelho d’água” ao longo da última década, durante a qual o local permaneceu fechado e em processo de deterioração de sua infraestrutura de visitação. Mesmo fechado ao público desde 2010, a equipe do Zoológico Municipal cuida de quase 100 animais silvestres, incluindo a manutenção dos recintos.

Por isso, segundo o prefeito, desde 2021 a atual gestão vinha buscando formas de viabilizar economicamente as diversas etapas de recuperação necessárias, de forma que ele possa ser reaberto ao público em breve.

Uma vez esvaziada a represa do Parque Ecológico, uma empresa especializada, contratada pela Prefeitura via licitação, vai fazer o desassoreamento propriamente dito, ou seja, a remoção do material sólido e a retirada da vegetação acumulados no leito do reservatório ao longo dos anos. O Município investe R$ 150 mil nesta primeira etapa da recuperação do espaço, executada pela Mauro Terraplenagem e Locação Ltda.

Feito isto, a próxima etapa prevista é o início da revitalização da calçada externa do Parque Ecológico, para melhorar e modernizar as condições de acessibilidade. Mas estas etapas posteriores da reforma interna aguardam viabilização financeira, que pode ocorrer via contrapartidas, financiamentos externos, emendas parlamentares etc.

Fundado em dezembro de 2004, o Zoológico Municipal nunca recebeu uma reforma ou revitalização abrangentes, mas ainda é referência na região por causa de seu esforço no cuidado e tratamento dos animais do seu plantel.

Os animais recebem alimentação balanceada e atendimento veterinário 24 horas. Além disso, os animais continuam com seus ciclos de reprodução normalmente, como aconteceu no início do mês de setembro, com o nascimento de uma arara-canindé no espaço.

Atualmente, o Parque Ecológico tem em seu plantel cerca de 100 animais de espécies diferentes, como tucano, jacaré, jabuti, tigre d’água brasileiro, gato do mato, ema, macaco-prego, cachorro do mato, sagui, veado e araras.

