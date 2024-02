Reforma da Maternidade do HM avança com etapa de construção civil na reta final

A etapa de construção civil da reforma da Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi está entrando na reta final. Nesta semana, os serviços de acabamento prosseguem nos quartos, banheiros, corredor central e outras dependências da ala, que passa pela primeira restauração completa desde 1982, ano de inauguração do hospital. A nova Maternidade tem previsão de entrega à população ainda neste primeiro semestre.

As obras passam agora pela instalação das soleiras de granito nas portas dos 14 banheiros, rejuntamento dos azulejos, finalização do assentamento de pisos e revestimentos, aplicação de massa corrida nas paredes, regularização final do piso e distribuição geral da fiação por toda a ala, entre outros serviços.

“Acompanhamos atentamente cada novo passo nas obras na Maternidade. Esse espaço no nosso Hospital Municipal é uma referência para toda cidade, o lugar onde tantos e tantos americanenses nasceram e outros mais virão ao mundo. Vamos entregar um ambiente totalmente renovado para atender a todos com mais humanidade”, diz o prefeito Chico Sardelli.

A restauração contempla a troca de esquadrias e vidros, serviços de serralheria, pintura total, substituição de toda a instalação, instalação de equipamentos de ar-condicionado em todos os quartos e setores, reconstrução da parte hidráulica e instalação de tubulação para a nova linha/rede de gases em todos os quartos.

A nova Maternidade do HM terá 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. Além disso, contará com novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

“Americana já conta com uma estrutura em Saúde exemplar, fruto de muito trabalho dos servidores ao longo dos anos. Além de ampliar a rede, como nossa gestão tem feito, temos também o dever de renovar os espaços que já cumprem a missão de atender a população há tanto tempo”, lembra o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Esta é mais uma grande conquista na área da Saúde, e isso nos enche de orgulho e satisfação. Os trabalhos já estão entrando na etapa final e, muito em breve, a população vai poder contar com uma nova Maternidade, totalmente revitalizada, o que vai proporcionar às mamães e aos bebês muito mais conforto, dignidade e humanização”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A reforma da Maternidade é viabilizada por um investimento de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1 milhão de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria de Saúde, já previstos no contrato inicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra o hospital via gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

“A nova Maternidade do HM vai oferecer muito mais conforto e bem-estar às gestantes e recém-nascidos no município, além de representar um enorme salto qualitativo na prestação de serviços de saúde humanizados na rede do Sistema Único de Saúde”, acrescenta o diretor da SCMC em Americana, Luiz Augusto Bandeira.