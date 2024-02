Rafael Piovezan visita obras dos apartamentos na região do Laudissi e Romano

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou as obras dos 372 apartamentos em construção na região do Laudissi e do Romano. Com investimento de cerca de R$ 70 milhões, em parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, por meio da CDHU, mais famílias realizarão o sonho da moradia própria no Município.

Cada apartamento terá sala de estar e de jantar, cozinha, dois quartos, banheiro, área de serviço e varanda. Os prédios de oito andares contarão com elevador e nas áreas comuns serão implantados todos os equipamentos para o lazer e bem-estar, como quadra, playground, pista de caminhada e ciclovia, além de portaria.

“Este é um trabalho importante e que tem mudado a vida de tantas famílias nesses últimos 11 anos na nossa cidade. Aliás, trabalhamos muito para que mais este projeto fosse executado em Santa Bárbara, reforçando os esforços que o ex-prefeito Denis fez nas suas duas gestões, colocando sempre o desenvolvimento da nossa cidade como meta fundamental do nosso trabalho. Por diversas vezes me reuni com os representantes da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, demonstrando a importância dessa obra para a nossa cidade, levando e defendendo os interesses da nossa gente até o Governo do Estado. Deu certo! Ampliamos o número de unidades e, se depender do nosso trabalho, logo teremos outras novidades”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.