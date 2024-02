Doação de Sangue no sábado de carnaval “rende” 91 bolsas em Nova Odessa

Pleno sábado de Carnaval (10/02) e a solidariedade falou alto: a primeira edição da Campanha “Doe Sangue” de 2024, promovida pelo Lions Clube e Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa, arrecadou 91 bolsas. O balanço foi considerado positivo, principalmente porque 26 pessoas foram doadoras pela primeira vez.

A ação em prol do Hemocentro do HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) movimentou o Ambulatório Municipal de Especialidades. Ao todo, 112 candidatos compareceram, mas 21 estavam inaptos pela equipe médica por motivos diversos.

Com o tema “Doar sangue é transmitir amor”, a iniciativa contou com o apoio da Polícia Militar, Colégio Objetivo, Escoteiros do Ar, ETEC (Escola Técnica Estadual) e Faculdades Network. As coletas periódicas ocorrem quatro vezes ao ano e visam repor os estoques de sangue do Hemocentro, que cede bolsas para os pacientes do município e de dezenas de outras cidades da região.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) marcou presença e reforçou o convite para que a comunidade participe das próximas edições. “Agradecemos imensamente a participação dos munícipes nessa primeira edição do ano, porque é fundamental a sociedade se mobilizar para ajudar nesta linda causa, que é repor o estoque do Hemocentro. Faço questão de cumprimentar os doadores, porque doar sangue é um ato de amor, de solidariedade e que contribui para elevar o estoque do Hemocentro, que atende o nosso Hospital Municipal quando existe uma necessidade”, disse.

Mais notícias da cidade e região

A presidente do Lions de Nova Odessa, Rita Jirschik, comemorou a primeira campanha do ano. “Nossa missão é salvar vidas. Foi gratificante essa primeira edição do ano. Ficamos felizes pela boa participação da população, que compareceu mesmo em pleno sábado de Carnaval, e também porque recebemos 26 novos doadores, o que é muito importante, pois mostra a solidariedade do povo em ajudar ao próximo”, afirmou.

A expectativa é que as demais edições de 2024 também tenham bastante doadores, já que a campanha visa ajudar a abastecer os estoques de sangue do Hemocentro. “Novamente, pedimos aos novaodessenses em condições de doar, que compareçam nas campanhas de doação de sangue no decorrer do ano e nos ajudem. Estendemos o convite para queles que nunca doaram, para que o façam, porque a doação é de extrema importância e vai ajudar ao próximo”, completou Rita.

Lembrando que o sangue coletado pelo Hemocentro é processado dentro de rigorosos critérios, separados em componentes e examinados em modernos laboratórios. O Lions Clube e a Prefeitura de Nova Odessa promovem a campanha quatro vezes ao ano. Somente em 2023, foram arrecadadas 274 bolsas de sangue.

Para ser um doador de sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos, mas são aceitos candidatos a partir dos 16 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal. O doador deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos seis horas. Não é necessário estar em jejum. É importante que o doador esteja em boas condições de saúde.