Igreja de Malafaia banca ato de Bolsonaro na Paulista

O pastor Silas Malafaia afirmou nesta quinta-feira 15

que a manifestação convocada por Jair Bolsonaro (PL) para 25 de fevereiro, em São Paulo, será financiada com recursos da Associação Vitória em Cristo, ligada à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

“A entidade [por] que somos responsáveis, no nosso estatuto, prevê que ela pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo“, disse o pastor.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

“Não tem recursos de políticos, não tem recurso de caixa dois, de onde quer que seja. Estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação.”

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP