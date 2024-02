Mais de 5.000 cidadãos de todas as idades e regiões da cidade aproveitaram no último final de semana prolongado os quatro eventos de Carnaval da programação especial preparada pela Prefeitura de Nova Odessa. O sucesso dos eventos – principalmente junto ao público infantil – deixou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) “extremamente feliz”, nas palavras do chefe do Executivo.

“Nesta época do ano, as crianças gostam ainda mais de brincar, gostam de folia, de diversão. E os adultos e idosos também. Quero agradecer a todos que trabalharam para fazer essa festa linda. O mais importante para nós é termos as famílias de Nova Odessa nos nossos eventos, os pais se divertindo com seus filhos, os avós com os netos. É isso que queremos para nossos cidadãos: que todos sejam felizes. Nós fazemos uma administração com foco no ser humano, uma gestão humana”, afirmou Leitinho ao final do último evento (o CarnaKids), no domingo à tarde.

A programação começou na quarta-feira, dia 07/02, com o Pré-Carnaval Esporte & Alegria no Atenas Beach Sports, com entrada franca. O “aulão” de danças e ritmos típicos do Carnaval praieiro, com o pé na areia, foi promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com academias da cidade. Centenas de foliões aproveitaram o “esquenta”.

Na sexta-feira (09/02) à tarde, aconteceu o Carnaval da Melhor Idade, no Espaço Melhor Idade da Rua Heitor Penteado. Brincaram no local centenas de idosos que são atendidos semanalmente pelas aulas do Programa da Melhor Idade, todos cidadãos com mais de 60 anos. O prefeito esteve presente e brincou com os “foliões seniors” ao som de marchinhas e frevos.

FIM DE SEMANA

No sábado (10/02), com direito a muita diversão no banho de espuma (também gratuito) trazido pela Prefeitura, cerca de 3 mil foliões de todas as idades brincaram e dançaram ao longo da tarde e noite no Nova Folia 2024. A folia aconteceu na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente ao Paço Municipal, com os DJs Maax e Gutto Bernardo, do cantor Gael e da Banda Babaloo. A folia teve a presença educativa da equipe do recém-inaugurado CRI (Centro de Referência de Infectologia) da Rede Municipal de Saúde.

E no domingo (11/02) à tarde, a programação oficial do Município (cuja realização havia sido retomada pela Prefeitura no ano passado) encerrou com o CarnaKids 2024, no Recinto da Feira Livre, que fica na Rua Anchieta, no Centro. Cerca de 2 mil pessoas – a grande maioria crianças – passou pelo recinto. O local contou com DJ, brinquedos infláveis, pula-pulas, distribuição de algodão-doce e pipoca, brincadeiras – mas o grande destaque foi novamente o banho de espuma.