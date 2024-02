Reforma da UBS do Parque das Nações entra na reta final

A reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Nações está em fase de conclusão. O trabalho se concentra, no momento, na instalação de rodapés, acabamentos de pintura de paredes e conclusão da substituição de revestimentos em duas salas.

Depois disso, restam os acabamentos gerais de pintura externa e interna, instalação da pedra do balcão da recepção, finalização dos rodapés, instalação de novos mobiliários e limpeza geral do imóvel, para o retorno da equipe técnica que atualmente realiza os atendimentos na UBS do Parque Gramado.

Ao todo, a reforma inclui a troca do piso, execução de banheiros acessíveis às pessoas com deficiência, reforma do telhado, substituição de esquadrias e dos vidros danificados, substituição das portas, nova pintura, reconstrução do balcão da área da recepção e nova identificação visual.

“Em breve, o atendimento à população será retomado na unidade, num ambiente todo melhorado, com mais conforto e um visual novo. Nossas unidades de saúde vêm ganhando melhorias em todos os aspectos, e o objetivo é avançar ainda mais para acolher a todos em espaços mais humanizados, com atendimento qualificado”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A reforma da UBS do Parque das Nações está sendo feita por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, do então deputado Campos Machado, intermediada pela vereadora Nathália Camargo. Desse montante, R$ 197.685,11 ainda serão utilizados na reforma da UBS do São Domingos. A Prefeitura entrou com uma contrapartida no valor de R$ 57.463,51. A tramitação foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.