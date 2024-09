Região da Praia Azul começa a receber recapeamento

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta sexta-feira (20) a fresagem e o recapeamento das avenidas Heitor Siqueira e Chalil Miguel Honse e da Rua Valentin Menegatti, na região da Praia Azul.

Com a conclusão do recape de quatro endereços na região do Jardim São Pedro (ruas das Angélicas, Palmas, Sândalos e Tulipas), a Prefeitura já completou 44 das 78 ruas e avenidas previstas no contrato, que inclui também a pavimentação de nove vias.

Esses investimentos fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 27,3 milhões, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, junto ao Governo de São Paulo.

Mais notícias da cidade e região

Neste contrato, o recape já recapeou vias dos bairros Jaguari, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Vila Rasmussem, Nova Americana, Conserva, Santa Catarina, Vila Gallo, Mathiesen, Cidade Jardim I e Jardim São Pedro.

A intervenção na Rua Valentin Menegatti faz parte do contrato firmado por meio programa de crédito do Desenvolve SP, agência de fomento do governo paulista, no valor de R$ 12.301.677,91, que inclui o recape de 24 vias. O recurso foi intermediado por André do Prado e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Em ambos os contratos toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios do município.

Esta linha de crédito contemplou os recapes das avenidas Abdo Najar e São Jerônimo e das ruas Benedito das Chagas, Lua, Saturno, Japão, Pedro Pinese, China, das Açucenas (entre a Rua dos Antúrios e a Rua das Tulipas), Coelho Neto, das Hortências (entre a Rua das Açucenas e a Rua das Petúnias), Florindo Cibin (entre a Rua Índia e a Rua Frederico Penachioni), Hermes Fontes, França (entre a Avenida Europa e a Rua Espanha) e das Galáxias.