Região fora do concurso nacional unificado

Nenhuma cidade da região terá provas do concurso

nacional unificado. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou na sexta-feira (1º/12) a lista das 180 cidades em que serão aplicadas as provas do novo CNU, o “Enem dos Concursos”, com previsão de realização para março de 2024.

Ao todo, 21 órgãos e entidades aderiram ao CNU, com o total de 6.640 vagas.

Segundo o governo, a realização do certame em 180 cidades espalhadas pelo país tem o objetivo de democratizar o acesso da população às vagas do serviço público.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

“Fica mais fácil e mais barato para as pessoas fazerem a prova perto de suas casas. Além disso, pagando apenas uma inscrição, os candidatos concorrem a vagas de vários órgãos públicos”, afirmou José Celso Cardoso, secretário de Gestão de Pessoas do MGI.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP