Secretaria de Educação reorganiza quadro profissional para 2024

A Secretaria de Educação de Americana promove, de 27 de novembro a 7 de dezembro, encontros com educadores da rede municipal para reorganizar o grupo de trabalho e seus locais de atuação durante o ano de 2024.

Professores, pedagogos, coordenadores e diretores podem escolher o local de trabalho para o próximo ano, de acordo com as vagas disponíveis e a pontuação individual relacionada a cursos concluídos e tempo de atuação na rede, entre outros critérios.

Os encontros são conduzidos pela secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, na sede da Secretaria, e permitem aos profissionais, por exemplo, optarem por escolas mais próximas de sua residência.

“Trata-se de um processo transparente de participação coletiva na organização de trabalho, visando o bem-estar e o aprendizado das crianças atendidas pela Rede Municipal de Educação”, explica o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

