Penúltima etapa do Torneio do Ranking de Tênis de Mesa reúne 60 atletas

A oitava e penúltima etapa do Torneio do Ranking de Tênis de Mesa, realizado pela Secretaria de Esportes de Americana, contou com a participação de 60 atletas nesta quarta-feira (29), no Centro de Treinamento da modalidade.

A competição reuniu mesa-tenistas das cidades de Americana, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e Campinas, divididos nas categorias A – Principal (idade livre), B – Intermediária (idade livre) e C – Iniciante (até 15 anos).

Confira os vencedores:

Categoria A

1º lugar: Thiago Otanari

2º lugar: Ban Seuk Park

3º lugar: Genesio Neto e Frederico Martins

Categoria B

1º lugar: Angelina Angelicci

2º lugar: Mathias Raschin

3º lugar: Igor Santarosa e Samuel Henrique de Paula

Categoria C

1º lugar: Gustavo Hinokume

2º lugar: João Pedro Oliveira

3º lugar: Gabriel Borsato e Felipe Gelain

“Mais uma etapa que contou com grande participação dos atletas da nossa cidade e da região, acirrando as disputas na reta final do ranking. Teremos uma etapa extra neste final de semana para finalizar a temporada com chave de ouro e convidamos todos a participar”, comentou o professor Maurel Luchiari.

Última etapa do ano neste sábado e domingo

A nona e última etapa do ranking acontece neste sábado (2), a partir das 10h, e domingo (3), às 9h, no Raquetes Clube, na Avenida de Cillo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora do evento, diretamente com os professores Maurel Luchiari e Odail de Oliveira. O evento de encerramento do ano está marcado para o dia 13, no Centro de Treinamento.

“O Torneio do Ranking de Tênis de Mesa é sempre uma excelente oportunidade para movimentar o nosso CT, incentivar os atletas de Americana e receber os jogadores de toda a região, fomentando a socialização e a competitividade. Parabéns aos organizadores e aos participantes pelo sucesso do campeonato”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

