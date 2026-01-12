A educadora integrativa Regina Pocay, referência em respiração consciente e desenvolvimento da autonomia emocional, é uma das palestrantes confirmadas da Virada da Felicidade 2026, evento que acontece em março, em Paraisópolis (SP), e tem como madrinha a Monja Coen, um dos nomes mais respeitados do país quando o assunto é bem-estar, espiritualidade e consciência.

Com uma proposta que une saúde integral, transformação pessoal e fortalecimento de conexões – inclusive para iniciativas e negócios que desejam atuar com impacto positivo -, a Virada da Felicidade tem como propósito democratizar informações e práticas de bem-estar e felicidade, com saberes de especialistas e olhares sobre o tema.

Em sua oitava edição, a Virada é um festival multicultural que celebra o Dia Internacional da Felicidade, estabelecido pela ONU desde 2012, e a cada ano se consolida como um encontro relevante por levar discussões essenciais para territórios potentes e simbólicos, trazendo à tona a qualidade das relações como sendo o principal fator conectivo e preditor de bem-estar e felicidade.

Além de Regina Pocay e da Monja Coen – que é madrinha do evento, a Virada da Felicidade contará com palestrantes como a jornalista Isabela Camargo (criadora dos EPIs da Saúde Mental e autora do best seller “Dá um tempo”), Chirles de Oliveira (jornalista, CEO da Virada da Felicidade e coautora do “O livro da Gratidão”), Ubiraci Pataxó (educador, palestrante, terapeuta indígena e aprendiz de Pajé), Noele Gomes (especialista do poder do autoconhecimento como base para uma vida próspera de tudo), Lúcia Barros (professora, expert em neurociência, mindfulness, hábito, felicidade e longevidade) e Miguel Setas (CEO do Grupo Motiva, maior companhia de infraestrutura de mobilidade do País e porta-voz do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis).

O evento contará, ainda, com presença dos palestrantes internacionais Megan McDonough (escritora, CEO, co-fundadora do Wholebeing Institute global e criadora do Certificado Internacional em Psicologia Positiva), Edith Shiro (psicóloga clínica, especialista em Trauma e Crescimento Pós Traumático, escritora) e Maria Sirois (professora, expert em neurociência, mindfulness, hábito, felicidade e longevidade).

“RespirAR Felicidade”: a prática que devolve clareza e equilíbrio

Em sua palestra Regina Pocay, que é criadora do método Realize e tem mais de 20 anos de experiência transformando vidas através das práticas de respiração consciente, falará sobre o poder da respiração como ferramenta prática e acessível para lidar com ansiedade, estresse e sobrecarga emocional, temas cada vez mais presentes na vida contemporânea.

Segundo ela, a proposta será mostrar, com exemplos e exercícios simples, como a respiração pode ser um caminho para retomar o centro emocional, melhorar decisões e sustentar bem-estar no dia a dia.

“Estar na Virada da Felicidade e dividir esse momento com convidados tão relevantes é uma honra. Eu me dedico há muitos anos para que as pessoas entendam que existe um recurso poderoso, gratuito e disponível 24 horas por dia: a respiração. Quero inspirar mais pessoas a respirarem com consciência e a viverem com mais equilíbrio, clareza e leveza”, diz. “Felicidade não é ausência de problemas. É conseguir voltar para si, mesmo quando tudo lá fora está acelerado. E a respiração consciente é uma das formas mais diretas e profundas de fazer esse retorno”, finaliza a especialista.