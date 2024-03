Um relatório divulgado pela Precedence Research, empresa líder em pesquisa de mercado com sede no Canadá e na Índia, oferece insights sobre o crescimento exponencial previsto para o mercado de produtos e serviços que utilizam Inteligência Artificial (IA) na área da saúde. Segundo a companhia, espera-se que esse mercado atinja o impressionante valor de US$ 187,9 bilhões em todo o mundo até 2030, com uma taxa de crescimento anual de 37%.

A aplicação da IA na área da saúde está se expandindo rapidamente, impulsionada pela busca por soluções inovadoras e eficientes para os desafios enfrentados pelo setor. O relatório destaca que a ferramenta tem o potencial de revolucionar a forma como os serviços de saúde são prestados, desde diagnósticos mais precisos até tratamentos personalizados e otimização de fluxos de trabalho clínicos.

Uma das representantes desse setor é a Sofya, LLM clínico programável, transparente e seguro capaz de estruturar dados médicos, interpretar diagnósticos de vários exames e auxiliar em decisões clínicas complexas, ou mais precisamente, um ChatGPT voltado para a medicina.

“A IA está desempenhando um papel cada vez mais crucial na transformação da área da saúde. À medida que avançamos para uma era de medicina personalizada e de precisão, a ferramenta tende a desempenhar um papel fundamental na identificação e entrega de tratamentos mais eficazes para os pacientes em todo o mundo”, afirma Igor Couto, cofundador e CEO da Sofya.

A startup calcula que um terço do tempo dos profissionais de saúde é consumido pela papelada digital, o que contribui para o esgotamento da equipe e o crescimento do número de erros médicos, uma das maiores causas de morte nos Estados Unidos. O sistema da Sofya reduz em 60% o tempo para registrar informações do paciente, com a identificação de problemas, queixas, medicamentos que estão sendo tomados, etc. A atendente só precisa revisar os registros.

“O sistema da Sofya oferece desde automatização de tarefas rotineiras, como preenchimento de documentação através da voz, até o suporte para decisões clínicas complexas, como diagnóstico de hipóteses e sugestões de exames laboratoriais adequados”, complementa Igor. Fundada em 2021, a Sofya já impactou mais de 40 mil vidas e foi a primeira startup a ser incubada pelo Alma-HSL, núcleo de inovação do Hospital Sírio-Libanês.