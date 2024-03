O ex-prefeito Omar Najar (MDB) deve participar do jogo eleitoral

este ano em Americana. Ele recebeu o NovoMomento na última sexta-feira e falou um pouco sobre como enxerga o quadro político local.

Omar prevê alguma dificuldade de reeleição para o prefeito Chico Sardelli (PL) e diz ouvir muito pedidos para seu retorno para uma nova disputa.

Esta segunda ele deve se reunir com o presidente nacional do partido Baleia Rossi e ter um cenário mais claro sobre uma eventual candidatura.

Prefeito do rigor fiscal e que tem como marca reduzir custos da prefeitura, ON acredita que a prefeitura precisa passar por novo ajuste de redução nos gastos.

Mesmo que não venha candidato, poderá pesar no contexto da eleição. E ele tem se reunido com candidato a prefeito e também trabalhado na montagem da chapa do MDB para vereador.

