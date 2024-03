Prefeitura inicia recapeamento em vias do Jd Paulistano, Cariobinha e Alvorada

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), começou na manhã deste sábado (16) a fresagem para o recapeamento asfáltico de mais quatro vias do município.

O início do trabalho foi vistoriado pelo prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, e do secretário adjunto de Governo, Pedro Peol.

O cronograma prevê que as vias sejam fresadas e recapeadas na seguinte ordem: Rua Portugal, entre a Rua Albânia e a Rua Maria B. Boldrini, no Jardim Paulistano; Avenida Lírio Correa, no Cariobinha; e ruas José Moreno e Atlas, no Jardim Alvorada

“Temos a satisfação de poder dizer que vivemos um momento histórico na recuperação de ruas e avenidas da nossa cidade. Já foram mais de 100 vias recapeadas desde 2021 e temos outras dezenas previstas para os próximos meses. Estamos conseguindo dar um salto significativo nessa questão, com a organização do nosso caixa para investimentos próprios junto da conquista de recursos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O trabalho faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura para revitalizar 232 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.662.387,73 em recursos próprios.

Das 50 vias contempladas com a revitalização apenas neste pacote, 34 já foram fresadas e recapeadas. “Estamos avançando cada dia mais no recapeamento asfáltico de nossa cidade. Em 2024, já revitalizamos um total de 12 vias”, acrescentou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.